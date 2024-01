Est-ce que le chat peut avoir de l’acné ?

L’acné est une affection cutanée fréquente chez les chats. Elle adopte la forme de lésions cutanées au niveau du menton, plus rarement sur le museau ou la queue. En fonction de la source du problème et du degré de gravité, différents traitements sont prescrits par le vétérinaire.

Les problèmes de peau chez le chat peuvent être évités. Suivre de bonnes habitudes permet de s’en prémunir. Une gamelle en céramique, nettoyée tous les jours, reste beaucoup plus hygiénique qu’un modèle en plastique. Il faut aussi faire attention à l’hygiène dentaire de votre matou. Le tartre peut être source de bactéries et entraîner de l’acné. Si le mal est déjà fait, il convient d’agir vite, notamment en identifiant la cause.

Quelles sont les causes possibles ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer des problèmes cutanés chez les chats. L’hyperactivité des glandes sébacées ou la production excessive de sébum provoque l’obstruction des pores et donc l’apparition de l’acné.

On peut aussi suspecter une infection bactérienne due à une mauvaise hygiène ou à un champignon, un système immunitaire affaibli ou un stress important. Les félins de nature anxieuse sont davantage touchés. Les animaux stressés ont tendance à se frotter le menton de manière excessive contre les meubles ou les objets. À force, cela engendre des lésions.

Sans oublier les facteurs environnementaux. Outre la gamelle en plastique, il convient d’être vigilant sur les produits d’entretien utilisés à la maison. Votre compagnon peut mal les supporter et manifester une allergie.

Les symptômes de l’acné chez le chat

Les symptômes varient d’un chat à l’autre, mais en général plusieurs signes doivent alerter. Des éruptions cutanées sur le menton ou la lèvre inférieure ne trompent pas. Elles se présentent sous la forme de petites bosses rouges, de comédons, de petits boutons ou de pustules remplies de pus.

Victime de démangeaisons, votre chat cherchera un moyen de se soulager. Ainsi, il peut se gratter ou se frotter, parfois jusqu’à s’en faire saigner. On observe aussi des irritations, des rougeurs, des formations de croûtes ou des pertes de poils. Souvent enflée, la zone concernée peut se montrer douloureuse pour le chat.

Les traitements prescrits par les vétérinaires

Prendre rendez-vous chez le vétérinaire se révèle indispensable si votre compagnon à quatre pattes semble souffrir d’acné. Il procédera à un examen clinique et à un raclage cutané afin d’identifier la cause, établir un diagnostic précis et proposer un traitement adapté.

De simples soins locaux – crème ou lotion contenant des corticoïdes — peuvent suffire à un stade peu avancé. Cela permet de limiter les démangeaisons et d'éviter les risques d’infection. Pour les formes plus graves, l’administration d’un antibiotique reste à privilégier.

En cas de récidive, n’attendez pas. Une nouvelle visite chez le vétérinaire s’impose. Dans certaines situations réfractaires, un entretien hygiénique à vie s’avère indispensable.