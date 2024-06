Le chien considère les caresses comme une récompense suite à une bonne action. Chaque partie du corps caressée envoie un message différent à votre toutou. Cependant, gare aux chiens errants ou qui ne vous appartiennent pas : ils peuvent très mal réagir à vos grattouilles.

En voyant la tête de leur toutou, tous les maîtres n’ont qu’une envie : le caresser. Un geste d’affection de la part de l’homme pour témoigner de l’amour qu’il porte à son compagnon de route. Mais en est-il de même pour l’animal ? Un chien aime-t-il systématiquement toutes vos caresses, où qu’elles soient ?

Oui, à condition de ne pas le déranger

Si l’homme associe les caresses à son chien à un geste affectueux, pour l’animal, c'est surtout signe de récompense suite à une bonne action qu’il aurait pu faire. Indéniablement, ce dernier appréciera toujours vos petites marques d’attention, à condition que vous ne le dérangiez pas durant un repas ou lorsqu’il fait ses besoins. Mais saviez-vous que chaque partie du corps caressée lui envoie un message différent ? En effet, lui tapoter le flanc signifie, pour lui, une invitation à jouer. C’est la raison pour laquelle votre chien gigote dans tous les sens et qu’il se met instantanément à s’agiter lorsque vous cessez de le faire. Aussi, lui caresser la tête est signe de pure affection : il s’agit d’une zone très importante pour l’animal, d’autant que nous savons tous qu’il adore les grattouilles derrière l’oreille ! Si vous lui touchez la tête, pas d’agitation pour jouer en vue, il comprendra immédiatement que vous souhaitez juste lui attester de votre amour.

En revanche, l’appréciation des caresses sur son ventre est propre à chaque chien. Et ce n’est pas forcément signe d’amour. Si votre toutou est suffisamment docile, il associera même cette caresse à une récompense ultime et à un amour profond. Le chien plutôt indépendant verra, lui, plus ce geste comme un abus de pouvoir de votre part et se sentira donc inférieur à vous, ce qui pourrait le mettre en colère.

Pouvez-vous caresser n’importe quel chien ?

Si vous connaissez suffisamment votre propre animal pour vous permettre de le caresser sans trop vous poser de question. En revanche, gare aux chiens errants ou qui appartiennent aux autres ! Ces derniers, n’étant pas assez proches de vous, peuvent très mal réagir à l’approche de vos mains pour les caresser. Chaque animal a son propre caractère, son propre vécu et ses propres limites. Certains sont tactiles, d’autres un peu moins. De fait, si vous n’avez pas attendu l’accord du chien pour le caresser, sa réaction peut être violente à votre égard.

Pour savoir si le chien est consentant à recevoir vos caresses, mettez-vous à sa hauteur et tendez-lui la main. S’il s’approche de vous pour sentir votre main et qu’il ne fuit pas, il est fort à parier que vous avez son autorisation pour lui montrer de petits signes d’affection. Restez prudent tout de même : la caresse de trop peut être fatale ! Alors n’ayez pas trop confiance et assurez-vous que vous avez son accord tout au long.