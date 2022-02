Est-il exact que 55% des immigrés extra-européens en âge de travailler sont inactifs ?

Qu'a déclaré exactement Eric Zemmour ?

Le candidat à la présidentielle a lancé la phrase suivante : "Vous savez, aujourd'hui nous avons un taux d'inactivité des étrangers extra-européens qui est de 55%." Il a ensuite complété son propos en le reformulant : "Je dis bien : 55% des étrangers extra-européens en âge de travailler, entre 16 et 64 ans, sont inactifs", a-t-il lancé. S'il est élu, il propose ainsi de mettre en place des mesures visant les "chômeurs étrangers de plus de six mois". Si ces derniers "n'ont pas eu de travail pendant six mois, ils seront renvoyés".

Nous avons vérifié : ce chiffre est légèrement surévalué

Des étrangers en majorité inactifs ? Eric Zemmour utilise régulièrement cet argument. Afin de le vérifier, direction l'Insee, qui compile de nombreux indicateurs issus des enquêtes annuelles sur l'emploi. Comme le fait le candidat de Reconquête, nous nous focalisons sur la population active, c'est-à-dire en âge de travailler. Les personnes âgées de 15 à 64 ans.