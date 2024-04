Est-il vrai qu’il est interdit de photographier la tour Eiffel à la nuit tombée ?

Symbole de la capitale, la tour Eiffel est sans doute l'un des monuments les plus photographiés de Paris. Chaque nuit, elle offre un spectacle scintillant dans le ciel en se parant de mille et une lumières. Une légende urbaine affirme qu'il est interdit de l'immortaliser une fois le soleil couché.

À la tombée de la nuit, la tour Eiffel se métamorphose et elle offre un spectacle somptueux dans le ciel de la capitale. La Dame de fer revêt sa plus belle robe scintillante, allume son éclairage et brille de mille feux. Évidemment, on a tous envie d’immortaliser ce moment et de le partager sur les réseaux sociaux. Mais a-t-on le droit ? Une légende urbaine coriace affirme qu’il est interdit de photographier la tour Eiffel la nuit. Qu’en est-il ?

Une œuvre protégée mais…

Symbole de Paris, la tour Eiffel est l’œuvre de Gustave Eiffel. Et comme tout œuvre, elle est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur. De ce fait, elle bénéficie d’une protection jusqu’à 70 ans après la mort de son créateur. Gustave Eiffel est décédé en 1923. Si on calcule bien, on se rend compte que le délai est dépassé depuis 1993. La tour Eiffel est donc désormais tombée dans le domaine public. En revanche, ce n’est pas le cas de ses lumières et illuminations. En effet, l’éclairage de la Dame de fer a été imaginé par Pierre Bideau, éclairagiste attitré du monument, en 1985. C’est lui a eu l’idée d’allumer, étage par étage, face par face, et d’habiller la tour Eiffel de sa dentelle. Pierre Bideau est décédé le 24 mars 2021, ce qui signifie que les lumières du phare de la capitale sont toujours protégées !

Les photos de nuit, autorisées ou pas ?

Le site du monument a dressé la liste des 10 légendes urbaines qui entourent la Dame de fer, parmi ces légendes, on retrouve "il est illégal de photographier la tour Eiffel de nuit". Réponse : faux, ce n’est pas interdit, mais il y a des exceptions. Ainsi, photographier la belle illuminée après minuit est possible, partager ses plus beaux clichés des cinq précieuses minutes de scintillement aussi, mais à titre personnel. Les clichés doivent être pris pour un usage privé uniquement. La Société d’Exploitation de la tour Eiffel précise "les prises de vues de la tour Eiffel de nuit pour des particuliers et pour un usage privé ne nécessitent aucun accord préalable". En revanche, les professionnels, eux, doivent se rapprocher de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE) pour demander une autorisation préalable. De même, l’utilisation commerciale des photographies de nuit doit être faits en accord avec la société. La SETE précise "cette exploitation est soumise au paiement de droits dont le montant est fonction de l’utilisation envisagée".