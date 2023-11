Est-il vrai que 40% des Français n'ont jamais pris l'avion ?

Décrié pour son impact majeur sur l'environnement, le transport aérien est souvent décrit comme élitiste. L'ONG Greenpeace reprend ainsi un chiffre fréquemment partagé et explique que 40% des Français n'ont jamais pris l'avion. La prudence est de mise : certaines estimations se révèlent largement inférieures, les plus basses se situant à 12% de la population.

Prendre l'avion est-il le fait d'une minorité ? À l'instar de nombreuses associations œuvrant pour la défense de l'environnement, Greenpeace s'intéresse à la question des transports et à l'aviation, dont l'impact en matière d'émissions de gaz à effets de serre est pointé du doigt. Il y a quelques jours, l'ONG soulignait que les habitudes des Français étaient très différentes en la matière : quand certains se rendent à l'aéroport de façon routinière, 40% de la population n'aurait jamais pris l'avion dans sa vie.

Des sources contradictoires

Déposée en mars cette année, une proposition de loi évoquait cette proportion de 40%. La source mise en avant par les parlementaires ? Un rapport réalisé par le Shift Projet, crée entre autres à l'initiative de Jean-Marc Jancovici. Cette association et groupe de réflexion avance régulièrement ce chiffre, dont on apprend qu'il provient "de l’industrie du transport aérien". Le Shift Projet se réfère au Gifas, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales : en 2019, ce dernier glissait que "plus de 60% des Français" avaient déjà voyagé en avion, laissant entendre en négatif que 40% ne l'avaient pas pris au cours de leur vie.

Le Gifas ne précise pas d'où il tient ces éléments, ni s'ils sont récents. Leur fiabilité apparaît donc difficile à évaluer, d'autant plus que d'autres organismes avancent des chiffres bien différents. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC), rattachée au ministère de la Transition écologique, indiquait par exemple en 2014 que 29% des Français n'avaient en 2013 jamais pris l'avion. Il n'est toutefois pas possible de disposer de données plus récentes, l'institution ayant cessé la production des enquêtes annuelles permettant de suivre cet indicateur. L'autre organisme public à évoquer la question est l'Ademe : à en croire ses publications, ce sont 20% des Français qui n'ont jamais eu recours au transport aérien. Un chiffre néanmoins cité sans la moindre source et dont l'origine demeure floue.

Pour disposer de données récentes, il est possible de se pencher sur les résultats de plusieurs enquêtes d'opinion. La première date de 2022 et fut réalisée par l'Ifop pour le compte de la fondation Jean Jaurès. 33% des sondés déclaraient ainsi l'an passé ne "jamais prendre l'avion". Un rapport de la chaire Pégase de l'université de Montpellier, consacré au transport aérien, a quant à lui livré un constat assez éloigné. Cette étude annuelle, consultée par les Échos, mettait en avant en mai que "91%" des Français avaient "déjà pris l'avion au moins une fois dans leur vie". Un chiffre obtenu à partir de la consultation d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes. Soit seulement 9% de la population à n'avoir jamais pris la voie des airs pour se déplacer.

En résumé, on constate qu'une multitude de chiffres circulent sur le sujet, le plus souvent assez éloignés les uns des autres. Les enquêtes les plus récentes, qui présentent pourtant en apparence une méthodologie similaire, font émerger des résultats peu concordants. Si l'estimation selon laquelle 40% des Français n'auraient jamais pris l'avion apparaît aujourd'hui surévaluée, il est difficile de proposer une évaluation robuste et faisant consensus.

