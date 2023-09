Est-il vrai que la pauvreté n'a plus baissé en France depuis 35 ans ?

La pauvreté monétaire semble toucher de plus en plus de Français. Elle concerne toutefois davantage certains profils. Les familles monoparentales sont les plus exposées (32,8%), surtout si le parent est une femme. Du côté des actifs, elle est logiquement plus présente chez les chômeurs (38,9 %) que chez les travailleurs indépendants (17,6%) ou les salariés (6,8%). Respectivement à nos voisins européens, la France se classe dixième au rang des pays avec les taux de pauvreté les plus faibles. Devant l’Allemagne (14,8 %), le Portugal (17,2 %) ou encore l’Italie (20,1 %), elle affiche tout de même une précarité plus importante que la République Tchèque (10,1%) dont le taux est le plus bas du continent.

