En France, 8 Ehpad sur 10 sont-ils réellement en déficit ?

D'où provient cette estimation, lancée par Boris Vallaud ? D'une étude réalisée par la Fédération hospitalière de France (FHF) dévoilée en janvier. Un document accessible en ligne et qui liste une série de difficultés auxquelles font face ces établissements. La FHF met ainsi en avant "une généralisation des situations déficitaires", avec "85 % des Ehpad" qui prévoyaient "un déficit pour l’année 2022 (contre 45 % en 2019)". Attention toutefois : il s'agit là d'observations relatives aux Ehpad publics.

Comme le précise en préambule l'étude, "les résultats colligent la situation de plus de 350 Ehpad publics (autonomes et rattachés à un centre hospitalier)". Des établissements, qui représentent "plus de 47.300 lits d’hébergement permanent Ehpad – soit environ 20% des places d’Ehpad publics relevant de la fonction publique hospitalière – répartis dans l’ensemble des régions". Il n'est ainsi pas questions des structures privées, qui disposent d'une plus grande liberté dans la fixation de leurs tarifs et leur gestion budgétaire.