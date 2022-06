Changer son nom de famille : c’est plus simple dès le 1er juillet

Une petite révolution pour l’état-civil. Changer de nom de famille était un vrai parcours du combattant, la requête pouvant prendre parfois plusieurs années. À compter de ce 1er juillet, la loi simplifie la procédure.

Un nom de famille "est une identité, une intimité, une histoire, une mémoire et pour une très grande majorité d’entre nous, on est heureux et fier de porter ce nom" expliquait le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti en décembre dernier avant l’adoption de la nouvelle loi. "Mais, il y a des gens pour qui cela est plus compliqué, cela peut être un problème". Le ministre prenait alors comme exemple "la mère qui élève seule son enfant", les noms de famille qui "s'éteignent", "l'enfant qui porte le nom" de son "géniteur qui a oublié ses devoirs".