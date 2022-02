À deux ans, il sauve sa famille d'un incendie en alertant ses parents, dénués d'odorat à cause du Covid

"D'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, il a pu sortir de notre salon presque entièrement embrasé et se rendre dans notre chambre", raconte la mère de famille au Washington Post. "C'est un miracle divin qu'il ait pu faire cela." Après avoir été réveillés par le bambin, les deux parents se sont précipités à l'extérieur en quelques minutes avec leurs cinq enfants, et sont parvenus à sortir indemnes par la porte d'entrée.

Une fois dehors, la famille a pu constater que le feu avait atteint trois chambres, et que la voiture et le camion de la famille avaient également été brûlés, sans que les parents ne puissent rien sentir. "La route va être longue et difficile pour arriver là où nous devons être et pour remplacer ces biens matériels", a poursuivi Kayla Dahl. "Mais en même temps, sans l'ange gardien de mon fils, ce matin-là, je ne sais pas où nous serions."