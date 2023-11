Étoiles de David taguées à Paris : un artiste-peintre les détourne en une œuvre d'art

1 159 actes antisémites ont été commis en France depuis le 7 octobre, début de la guerre entre le Hamas et Israël, a affirmé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin devant le Sénat. 1 159 délits, parmi lesquels des dizaines d'étoiles de David bleues, peintes fin octobre à l'aide de pochoirs sur des façades d'immeubles de la capitale, mais aussi dans des villes de banlieues. Des tags qui ont provoqué une très vive émotion. Et comment y répondre autrement que par la colère ?

Yehiel Attias, un artiste-peintre spécialisé dans l'art Judaica, installé à Strasbourg, a eu une bien meilleure idée. Il a décidé de transformer ces étoiles, plus particulièrement celles qui sont apparues rue Lacaze, dans le XIVe arrondissement de Paris, en une œuvre d'art virtuelle, relate Le Parisien. Un détournement qui a été réalisé via un ordinateur et non directement sur le mur, où ces tags ont été rapidement effacés.