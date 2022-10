Être enterré avec son chien ou son chat ? Les Français favorables à une loi en ce sens

Voulez-vous être enterré avec votre chien ou votre chat ? Si, de prime abord, la question pourrait apparaître saugrenue, les Français ont néanmoins un avis bien tranché sur la question. Selon un sondage Ifop pour la plateforme spécialisée Woopets, une large majorité de Français est favorable à une loi autorisant une telle inhumation.

Plus de deux Français sur trois (68%) se disent "favorables à la mise en place d'une loi permettant d'être enterré avec son animal de compagnie". Une adhésion qui monte à 79% chez ceux qui possèdent au moins un animal. Dans le détail, 2 Français sur 10 (23%) y sont "très favorables", quand 12% y sont "très défavorables".

Contrairement à l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Suisse, être enterré avec son animal de compagnie reste totalement interdit en France. Globalement, d'après l'étude menée par l'Ifop, ce sont les jeunes qui plébiscitent le plus cette pratique encore interdite. 80% des personnes âgées de moins de 35 ans sont favorables à une telle loi, contre 52% des plus de 65 ans. Par ailleurs, les Français aux revenus les plus modestes sont ceux qui souscrivent le plus à cette éventualité : 75% des personnes touchant entre 900 et 1300 euros par mois, contre 59% de ceux qui gagnent plus de 2500 euros mensuels.