Hygiène : les Français, les plus sales d'Europe ? Une étude envoie valser les clichés

Dans le détail, les Français sont cependant les Européens qui changent le moins souvent de slip ou de caleçon, avec plus d'un homme sur quatre (27 %) qui peut le réutiliser d'un jour à l'autre. Ils se situent en queue du peloton européen derrière les Britanniques (25 %), les Italiens (23 %), les Allemands (23 %) et les Espagnols (18 %).

Les femmes, elles, sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à changer de dessous tous les jours. "La proportion de femmes qui changent quotidiennement de culotte est plus massive (93% en moyenne dans les cinq pays étudiés) et relativement homogène avec un taux oscillant entre 92% (Royaume-Uni, Allemagne) et 97% (Espagne)", précise l'étude.