Des yeux foncés pour nous faire fondre : le chien est-il devenu le meilleur ami de l'homme par son regard ?

Malgré des ancêtres communs, chiens et loups ne partagent pas les mêmes yeux. Des chercheurs japonais se sont demandés pourquoi les chiens ont généralement les yeux plus foncés. Leurs travaux, publiés ces derniers jours, révèlent des résultats passionnants.

Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière, chiens et loups provenaient des mêmes lignées. Des ancêtres identiques qui ont abouti à deux espèces bien distinctes, les loups que nous connaissons aujourd'hui n'ayant plus grand-chose à voir avec les chihuahuas, corgis et autres cockers. Si les différences entre ces animaux cousins sautent aux yeux, il en est une qui intrigue les spécialistes : pourquoi la très grande majorité des chiens ont-ils des yeux foncés, alors que les loups ont des yeux clairs et un regard plus perçant ? Une équipe de chercheurs japonais a planché sur la question et propose une série d'explications.

Apparaître moins menaçant aux yeux de l'homme

Une équipe de l'Institut de recherche animale de l'Université de Teikyo, à Tokyo, a publié cette semaine dans la revue "Royal Society Open Science" des travaux relatifs à cet assombrissement des yeux chez le chien. L'hypothèse retenue est la suivante : au cours de la domestication, les iris des chiens sont devenus de plus en plus foncés, une sélection naturelle se traduisant par une évolution génétique et la transformation de leur apparence extérieure. "Cette couleur sombre influence positivement la perception des chiens par les humains", découvre-t-on, si bien que de nos jours, plus de 90 % des races de chiens domestiques reconnues par l'American Kennel Club (la principale fédération canine des États-Unis) possèdent des iris foncés.

Les chercheurs, au cours de leur étude, ont analysé une trentaine de races de chiens. Leurs iris sont généralement grands et foncés, ce qui rend la pupille difficile à discerner. Selon les spécialistes, les propriétaires de chiens libèrent une hormone nommée l'ocytocine lorsqu'ils regardent leur toutou dans les yeux. Un phénomène d'autant plus notable qu'il est similaire à celui observé chez les parents lorsqu'ils regardent leur jeune enfant.

Pourquoi percevons-nous de manière plus positive les yeux sombres ? L'équipe japonaise avance les résultats d'anciennes études comme une piste d'explication. Menées sur des humains et d’autres primates, ces travaux ont par le passé montré qu'une pupille dilatée et grande est associée à des émotions plus positives qu’une autre plus petite et contractée. Une caractéristique physique renforcée chez le chien par un iris foncé, donnant l'impression d'une pupille agrandie. L'étude parue ces derniers jours glisse ainsi que les races aux yeux foncés seraient perçues comme "plus vulnérables et ayant besoin de protection", de quoi déclencher l'empathie d'un homme ou d'une femme et d'augmenter du même coup les chances de survie.

Une série de tests pour étayer ces théories

Les chercheurs ont voulu mettre à l'épreuve leurs théories par une série d'expériences. Ils ont notamment montré à près de 150 personnes les photos de chiens ayant été retouchées. Des clichés modifiés pour que leurs iris soient tantôt clairs, tantôt sombres. Les volontaires avaient pour mission d'évaluer la personnalité des différents animaux, en indiquant à quel point ils étaient perçus comme amicaux, agressifs ou intelligents. Chacun devait aussi estimer l'âge des chiens présentés. Les résultats ont fait émerger que les chiens aux yeux foncés étaient considérés comme plus amicaux et plus jeunes, mais aussi moins intelligents.

Si les yeux des chiens ont joué un rôle dans leurs relations avec les hommes, les chercheurs japonais soulignent que ceux des loups, plus clairs, présentent une série d'avantages dans la nature. Des iris plus lumineux sont en effet un atout dans la communication : ils permettent de mieux voir la taille des pupilles et la direction dans laquelle elles se tournent. Une manière de mieux appréhender ses congénères.

De plus amples travaux seront encore nécessaires pour percer les secrets des canidés, estiment les spécialistes. Outre le nombre de races de chiens étudiées, qui gagnerait à être étendu, il est possible qu'un effet d'habitude ait joué un rôle dans la perception des animaux par les humains interrogés. Les chiens aux yeux foncés ont potentiellement été considérés d'une manière plus positive en raison de leur présence très commune dans nos vies et d'une apparence plus familière.