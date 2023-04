EuroMillion : un gagnant oublie de récupérer son gain et perd un million d'euros

Le joueur tête en l'air avait été tiré au sort grâce à son code "My Million". Or, il avait jusqu'au 28 avril, à minuit, pour réclamer son gain, comme le note Le Figaro. Car le règlement de la loterie nationale contraint l'ensemble de ses gagnants à se déclarer dans un délai de 60 jours suivant le tirage concerné. Comme le futur millionnaire ne s'est pas manifesté dans les Hauts-de-Seine, département d'origine du joueur, le gain est officiellement perdu et remis en jeu. Lors de gains aussi élevés, la FDJ prévoit en effet de remettre la somme "sous forme d'opérations promotionnelles".