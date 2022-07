EuroMillions : la Française des Jeux lance un avis de recherche pour retrouver un gagnant, avant qu'il ne soit trop tard...

La combinaison gagnante le 4 octobre était le : 6 - 9 - 35 - 41 - 44 étoiles - 6 et 9. "Lors du tirage EuroMillions du 4 octobre 2019, aucun joueur n’avait validé la combinaison gagnante permettant de remporter le jackpot de 190 millions d’euros, précise la Française des Jeux (FDJ). En revanche, huit joueurs Européens, dont deux Français, ont remporté plus de 2,5 millions d’euros au rang 2 en cochant cinq bons numéros et une étoile. Pour mémoire, l’autre gain français du rang 2 a été remis à une joueuse occasionnelle qui a validé sa grille à Barr dans le Bas-Rhin".

Le gagnant, s’il se reconnaît, peut appeler le Service Clients FDJ au 09 69 36 60 60(2), qui le mettra ensuite en contact avec le Service Relations Gagnants de la Française des Jeux.

En 2018, quatre lots de millionnaires de la FDJ n’ont pas été réclamés. Il s’agissait de gains "My Million".