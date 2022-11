EuroMillions : un habitant du Pas-de-Calais remporte le jackpot de 160 millions d'euros

Quelques numéros qui vont faire le bonheur d'un habitant de l'Hexagone. La Française des jeux (FDJ) a annoncé, ce vendredi soir, qu'une personne habitant le Pas-de-Calais avait emporté le jackpot de plus de 160 millions d'euros mis en jeu vendredi soir. Avec ce magot de 160.788.895 euros, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante s'adjuge le septième plus gros gain de l'histoire d'EuroMillions en France, grâce à la combinaison 2, 11, 37, 45, 47, ainsi que 2 et 3 en numéros étoiles.