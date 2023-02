EuroMillions : "Une pluie de millionnaires" va inonder l'Europe ce vendredi

Un tirage (au sort) exceptionnel. Ce vendredi 3 février, la Française des jeux entend faire augmenter le nombre de millionnaires en France. L'ensemble des pays de la communauté EuroMillions organise, une nouvelle fois, l'opération "Pluie de millionnaires". Gain à la clé : 1.000.000 euros distribués à 100 joueurs, en plus du jackpot principal.

Contrairement au tirage principal de la loterie européenne, cette opération est garantie, bien que rien ne vous assure de figurer dans la liste des gagnants. Vous avez, néanmoins, toujours plus de chances de gagner à cette opération plutôt qu'au tirage principal. Pour rappel, selon les chiffres de la Française des jeux, vous avez une chance sur 139.838.160 de remporter le jackpot. Ce tirage exceptionnel de la "Pluie de millionnaires" sera réalisé sur la base d'un code, écrit sur votre reçu EuroMillions. Pour l'identifier, rien de plus simple. Il est composé de la manière suivante : F + trois lettres + cinq chiffres. Il est situé juste à côté du code "My Million". Ce dernier permet, chaque mardi et vendredi à un joueur français de repartir avec un million d'euros.