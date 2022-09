EuroMillions : la FDJ à la recherche d'un vainqueur de plus de 4,5 millions d'euros

Le chanceux n'avait pas la combinaison exacte. Le soir où il a décroché ses gains, 230 millions d’euros étaient en effet mis en jeu. "Aucun joueur européen n’a validé la bonne combinaison, mais cinq d’entre eux, dont un Français, ont remporté 4,5 millions d’euros", indique la FDJ.

Le ticket - dont la combinaison gagnante est composée des numéros : 14, 18, 24, 25, 50 et des numéros étoile 6 et 11 - a été validé dans les Hautes-Alpes. S'il est encaissé, il s'agirait du quatrième plus gros gain d'un jeu de loterie dans le département. Les neuf millions d'euros remportés à Gap le 17 novembre 2006 demeurent la somme record en la matière.