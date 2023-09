Tout juste licenciée, elle jouait rarement : la magnifique histoire de la gagnante des 109 millions à l'EuroMillions

"C’est inimaginable, a raconté la gagnante lors de son passage au siège de la FDJ pour récupérer son gain, j’ai passé de longues minutes à comparer les numéros de mon ticket à ceux que je voyais à l’écran." Elle venait de perdre son emploi, mais la chance a finalement tourné. "Je m’inquiétais beaucoup, mais je n’ai plus la pression du travail désormais, a-t-elle exprimé son soulagement. Il parait que j’avais plus de chance de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie – il faut croire que le destin en a décidé autrement."