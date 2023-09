EuroMillions : le jackpot de 130 millions d'euros a été remporté en France

Plus tôt dans le mois, une joueuse du Morbihan avait déjà remporté le jackpot de l'EuroMillions, empochant un gain de 109 millions d'euros. La quinquagénaire, qui a souhaité conserver son anonymat, venait tout juste de perdre son emploi et se réjouissait désormais de ne plus avoir "la pression du travail". Il s'agissait alors du neuvième plus gros gain de l'histoire, selon la FDJ.

La plus grosse cagnotte jamais mise en jeu par la loterie européenne grimpe quant à elle à 230 millions d'euros, un pactole décroché en juillet 2022 par un joueur britannique. Avant cela, une Polynésienne qui jouait pour la première fois avait remporté 220 millions d'euros un an plus tôt.