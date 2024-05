EuroMillions : le jackpot de 166 millions remporté en France, sommes-nous le pays qui gagne le plus souvent ?

L'EuroMillions mettait en jeu 166 millions d'euros, le mardi 30 avril. Le jackpot de la loterie européenne, à laquelle participent la France et huit autres pays, a été remporté par un Français, mardi. L'hexagone est le pays comptant le plus de "grands gagnants", ex æquo avec le Royaume-Uni, confirme La Française des Jeux à TF1info.

Plus de 166 millions d'euros : c'est la somme qu'a remportée un Français à l'EuroMillions ce mardi 30 avril, a annoncé la Française des Jeux (FDJ). En plus d'avoir choisi les six bons numéros, il avait coché les deux étoiles, lui permettant d'empocher ce substantiel jackpot. Il a maintenant soixante jours pour se déclarer.

Il ne s'agit pas pour autant de la somme la plus importante remportée en France ces dernières années. En décembre 2022, un ancien cadre à la retraite avait touché 200 millions d'euros. Mais il avait surtout fait parler de lui en reversant presque l'intégralité de sa cagnotte à sa fondation dédiée à la protection de l'environnement. En octobre 2021, une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois avait gagné 220 millions d'euros.

240 millions d'euros remportés en Autriche

Plus riche de tous ces mégajackpots, la France est-elle le pays le plus chanceux à l'EuroMillions, depuis le lancement du jeu en 2004 et auquel peuvent participer neuf pays ? Avec 127 "grands gagnants", l'Hexagone est bien sur la première marche du podium, confirme la FDJ à TF1/LCI. Mais elle n'est pas seule, car le Royaume-Uni compte le même nombre de victoires. L'Espagne complète le palmarès, avec 120 gains. Les autres pays participants, neuf au total, sont loin derrière.

Si c'est bien le hasard qui détermine les chances de victoire, les hommes constituent 71 % des gagnants français, selon la FDJ. Les retraités et les habitants de l'Ile-de-France sont aussi les plus représentés.

La France dépassera peut-être bientôt le Royaume-Uni, à moins d'être reléguée à la seconde place, mais elle ne détient pas le record du jackpot le plus important jamais remporté à l'EuroMillions. En décembre 2023, un Autrichien s'est vu remettre la somme de... 240 millions d'euros. Il avait alors rempli 20 grilles et c'est la dernière qui lui a permis de devenir multimillionnaire. Acheter le maximum de tickets ou jouer son numéro fétiche, à chacun sa technique mais la FDJ le rappelle : il y a une chance sur 139 millions de gagner.