Le jackpot de plus de 213 millions d'euros a été remporté mardi 25 juin. La France est l'un des trois pays qui remportent le plus souvent le gros lot.

La combi gagnante a été trouvée : 14, 16, 37, 45 et 49 accompagnés des étoiles 5 et 7. Ce mardi 25 juin, un joueur européen a réussi à empocher le tant rêvé jackpot. Il repart avec plus de 213 millions d'euros. L'identité du gagnant n'est pas encore connue.

Parmi les neuf pays qui participent à ce jeu du hasard, la France est l'un des trois pays qui remportent le plus souvent la cagnotte, juste derrière les Britanniques et devant l'Espagne.

Le détenteur du record est un Anglais qui a empoché pas moins de 230 millions d'euros. Si ces histoires de succès font rêver, un joueur a seulement une chance sur environ 140 millions de remporter le gros lot et le risque de développer une addiction progresse légèrement.