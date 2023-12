EuroMillions : le jackpot historique de 240 millions d'euros remporté ce vendredi

Un jackpot historique de 240 millions d'euros a été mis en jeu ce vendredi soir. Il a été remporté en Europe, mais pas en France, selon la FDJ. Le précédent record de gains à ce jeu de hasard s'élevait à 230 millions d'euros.

Un jackpot historique bel et bien remporté. Ce vendredi 8 décembre, 240 millions d'euros étaient mis en jeu à l'EuroMillions, ce qui constitue un montant jamais vu pour ce jeu d'argent. Le tirage des numéros gagnants a rendu son verdict. Un Européen a bien rempli une grille gagnante, mais selon la Française des Jeux (FDJ), le vainqueur ne l'a pas validée depuis la France. Le chanceux ou la chanceuse a donc joué depuis l'un des huit autres pays européens dans lesquels il est possible de participer à l'EuroMillions : le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg.

La combinaison gagnante est la suivante : 17, 30, 42, 48 et 50, assorties des numéros étoiles 4 et 8. Cette année, le record de gains en France s'élève à 130 millions d'euros, remportés par un couple de Levallois-Perret en octobre. Loin de ce nouveau jackpot, qui surpasse même la plus grosse somme jamais gagnée à l'EuroMillions, équivalente à 230 millions d'euros et empochée l'an dernier par un joueur anglais.