EuroMillions : on sait qui sont les gagnants de la plus grosse cagnotte jamais remportée au Royaume-Uni

Jess et Joe Thwaite vivaient jusqu’à présent dans une maison en mauvais état, dont le toit fuyait, détaille la BBC, entourés de nombreux animaux dont des poneys, des chiens et même des geckos. Ils ont expliqué vouloir révéler leur identité pour mieux pouvoir partager leur bonheur avec leur famille et leurs amis.

Joe, âgé de 49 ans, a ainsi décrit sa nouvelle vie. "C’est énorme pour nous. J’ai allumé le chauffe-eau l’autre jour (…) en pensant que tout allait bien, ce qui n’était pas le cas avant", a-t-il expliqué, en référence à l’envolée des factures d’énergie au Royaume-Uni. C’est d’ailleurs lui qui a découvert qu’ils étaient d’heureux nouveaux millionnaires, alors qu’il était en train de promener son chien aux alentours de 6 :15 du matin.

"Je ne savais pas quoi faire", a-t-il raconté. "Je ne pouvais pas me rendormir, je ne voulais pas réveiller Jess, dont je me suis juste étendu là pendant ce qui m’a paru être une éternité". Il n’a révélé l’information à sa femme que lorsque son réveil a sonné. Il lui a ainsi lancé : "J’ai un secret, j’ai quelque chose à te dire".