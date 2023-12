EuroMillions : pourquoi il ne faut pas être déçu si vous n’avez pas remporté les 240 millions d'euros

240 millions d'euros : jamais la somme mise en jeu ce vendredi au tirage de l'EuroMillions n'avait atteint de tels sommets. Elle a été remportée en Europe, mais n'a pas été validée en France, selon la Française des Jeux. Mais est-ce vraiment un sort si enviable ?

C'est la plus grosse somme d'argent jamais mise en jeu en France : 240 millions d'euros, voilà le jackpot de l'EuroMillions ce vendredi 8 décembre, qui a été remportée en Europe. Avec un tel montant, il faut rêver grand, très grand. Et vous, qu'auriez-vous fait avec autant d'euros ? Le JT de 20H est allé vous poser la question à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). "J'achèterais un gros restaurant, plein d'immobilier. J'achète aussi une île", rêvait un joueur, alors qu'il était en train de cocher ses grilles chez un buraliste comptant à son actif deux gros gagnants en l'espace de quelques mois. Un autre, plus prudent, déclare dans la vidéo en tête de cet article : "Je prends une semaine de vacances et je réfléchis un petit peu. C'est beaucoup d'argent quand même", admet-il.

La jalousie, ça peut isoler parce qu'au bout d'un moment, on en a marre que les gens disent des bêtises sur soi. Un ancien gagnant du Loto

N'est-ce pas d'ailleurs un peu trop ? Car il faut penser aux conséquences sur la vie de tous les jours. Les gagnants restent en général discrets. Mais un berger avait témoigné dans le JT de TF1 en 2009 : "La jalousie, ça peut isoler parce qu'au bout d'un moment, on en a marre que les gens disent des bêtises sur soi", avouait-il. Pour se sentir mieux, il avait même dû déménager à Genève, en Suisse.

La famille Richter, elle, a voulu rester chez elle dans sa maison à Calais (Pas-de-Calais). Mais la mère de famille a reconnu avoir perdu des amis à cause de l'argent. Quant aux enfants, ils ont admis avoir eu des remarques à l'école. "Des fois, ça peut faire mal", affirmaient-ils.

Pour éviter le vertige du millionnaire, la Française des Jeux accompagne ces grands gagnants. En 2021, un homme a gagné 200 millions d'euros et il va bien. "Il a, avec ce gain de 200 millions d'euros, créé une fondation dédiée à la biodiversité, à la sauvegarde de l'environnement", explique Isabelle Cesari, la responsable "accompagnement et expérience gagnants" à la Française des Jeux.

Et n'oubliez pas, si la première année, vous ne payez pas d'impôts, la deuxième année, placée à 3%, la somme vous rapportera 7 millions d'euros, eux, imposables.