200 millions d'euros mis en jeu ce vendredi à l'EuroMillions : combien de chances a-t-on de gagner ?

Les joueurs pourront tenter de remporter la somme astronomique de 200 millions d'euros ce vendredi à l'EuroMillions. Si un Français remporte la cagnotte, il se hissera sur la 3e marche du podium des plus gros gains enregistrés dans l'Hexagone. Mais combien de chance a-t-on réellement de remporter le jackpot ?

C’est la promesse d’une vie sans soucis d’argent, pour l’heureux gagnant et sa future descendance, pendant des générations ! Ce vendredi 1ᵉʳ décembre, un méga jackpot d’un montant minimum de 200 millions d’euros va être mis en jeu à l’EuroMillions. "C’est la première fois que le jackpot EuroMillions démarre à 200 millions d’euros. À l’approche des fêtes de fin d’année, la communauté européenne a souhaité proposer une nouveauté à ses joueurs avec un jackpot important", souligne la Française des Jeux (FDJ), jointe par TF1info.

Les chances de remporter cette somme colossale sont de 1 sur 139 millions, d’après les statistiques fournies par la Française des Jeux (FDJ), qui coorganise cette loterie européenne. Mais avec un ticket à 2,50 euros, le rêve de faire fortune est à la portée de tous. Pour cela, il faudra cocher les bons cinq numéros et les deux étoiles gagnantes, parmi les quelque 116.531.800 de combinaisons possibles. Et ne pas oublier de valider sa grille ce vendredi avant 20h15 pétantes. À défaut de décrocher le jackpot, les participants auront 1 chance sur 13 de remporter un gain, assure la FDJ.

Si un joueur français remporte la cagnotte, il se hissera directement sur la troisième marche du podium des plus gros gains jamais enregistrés dans l'Hexagone. La France comptabilise 104 gagnants sur un total de 559 jackpots remportés, depuis le lancement d’EuroMillions en 2004. Au niveau européen, il s’agirait du cinquième plus gros gains, ex æquo avec le gain du 11 décembre 2020 qui avait été remporté… par un Français. En revanche, si personne n’a les bons numéros, la cagnotte grimpera progressivement pour atteindre 240 millions d’euros.