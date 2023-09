EuroMillions : un Français remporte le jackpot de 109 millions d'euros

Un nouveau millionnaire en France. En effet, un Français a réussi à trouver ce vendredi les 5 bons numéros et les 2 étoiles du tirage. Il remporte ainsi la coquette somme de 109.268.140 d’euros, annonce la Française des jeux. Il fallait jouer les numéros gagnants 35, 43, 37, 5 et 4 et les étoiles 5 et 6.

"Ce chanceux du jour détient la palme du plus gros pactole remporté" depuis le début de l'année 2023, explique la FDJ. Ce joueur devient le troisième vainqueur français en 2023.