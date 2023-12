EuroMillions : un joueur ne réclame pas son gain et perd 1 million d'euros

Un joueur de l'EuroMillions a remporté un million d'euros à La Réunion en octobre dernier. Mais l'heureux vainqueur n'a jamais récupéré son chèque. Ce dernier revient donc désormais entre les mains de la Française des jeux (FDJ).

Un gain définitivement perdu. Un joueur de l'EuroMillions a remporté la somme d'un million d'euros à La Réunion, lors du tirage du 3 octobre dernier. Mais l'heureux gagnant n'a jamais réclamé son gain, explique Tirage-gagnant.com, ce dimanche 3 décembre.

"Comme chaque soir de tirage de la loterie européenne, un joueur a été tiré au sort à la tombola My Million qui dote chaque tirage du mardi et du vendredi d’un gain forcément remporté de 1 million d’euros", rapporte le communiqué. "Ce soir-là, le code gagnant My Million MV 249 2574 est tiré au sort, il est d’abord indiqué avoir été remporté en outre-mer avant que le résultat s’affine autour d’une grille validée dans un point de vente situé au sud de l’île de la Réunion", poursuit-il.

Un délai de 60 jours

Mais malgré "des recherches intensives dans les différents points de vente FDJ", et après deux mois de délai, le propriétaire du gain ne s'est toujours pas signalé. Conséquence ? Considéré comme "perdu", le jackpot revient désormais de droit à la Française des jeux (FDJ) et intègre le "Fond cagnotte", afin d'être remis en jeu.

En effet, les règles sont claires, précise Tirage-gagnant.com : "Un gain remporté à la loterie en France, qu’il soit de quelques euros seulement ou de plusieurs millions d’euros doit être réclamé dans un délai de 60 jours après le tirage qui a été gagnant", souligne le communiqué.

Et ce cas n'est pas isolé. Depuis le début de l'année 2023, de la Charente à la Haute-Garonne, cinq personnes n'ont pas réclamé leur gain auprès de la FDJ.