EuroMillions : une plateforme propose de miser en groupe pour augmenter ses chances

Lancé il y a seulement trois mois, le concept Club&Win a déjà séduit plus de 500 joueurs. "Après chaque tirage, tous les gains vont être redistribués à 100% en fonction de la mise de chacun. Vous avez donc un cent-cinquantième des gains. Pour un jackpot de 100 millions d’euros, ça ferait tout de même 666.000 euros chacun. On a un portefeuille virtuel sur la plateforme attitré à chacun et après chaque tirage le gain est crédité sur le portefeuille virtuel de la personne. Il y a un minimum de 20 euros pour faire la demande de retrait parce qu’il y a tous les frais bancaires mais c’est voué à tendre vers le bas".

C’est donc la plateforme qui s’occupe d’acheter les grilles. "Tout est automatisé. Il y a beaucoup de personnes qui n’étaient pas joueurs réguliers ou qui n’avaient jamais joué à l’EuroMillions et ils ont trouvé le concept intéressant dans le sens ou ça se fait une fois et après, on n’y pense plus. Après chaque tirage, on envoie un mail en disant, vous avez gagné tant d’euros, tant de gains, on ne s’occupe plus d’aller acheter les tickets", reprend Brice Cassoux.