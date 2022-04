Europol avertit du risque de l'exploitation du "deepfake" par le crime organisé

Le crime organisé et le "deep fake" pourrait être de plus en plus liés prochainement. C'est en tout cas l'avertissement dressé par Europol, l'Office européen de police, dans un rapport rendu public ce jeudi. Ainsi, les forces de l'ordre sont invités à considérer comme une priorité la lutte contre l'utilisation criminelle de cette technologie numérique. "Les progrès de l'intelligence artificielle et la disponibilité publique de grandes bases de données d'images et de vidéos signifient que le volume et la qualité du contenu 'deepfake' augmentent", peut-on lire dans le rapport.