Fin de vie : la convention citoyenne lancée le 9 décembre

"La convention sera lancée le vendredi 9 décembre et les travaux se termineront à la mi-mars", a annoncé lors d'une conférence de presse Claire Thoury, membre du Conseil économique, social et environnemental et chargée d'organiser ces débats. La fin de vie fait régulièrement débat en France, notamment face aux pratiques d'autres pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Espagne.

L'Élysée et le gouvernement ont renvoyé la responsabilité des débats à une "convention citoyenne", sur le même modèle que celle qui s'était réunie sur le climat en 2019 et 2020, même si l'État n'avait finalement retenu qu'une partie de ses propositions.