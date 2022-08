Euthanasie : Line Renaud plaide de nouveau pour "légaliser l'aide active à mourir"

En clair, en refusant jusqu’à présent de légaliser toute aide active à mourir, "la France a fait preuve d’une grande hypocrisie", accuse la lettre. "Face à l’absence de solution institutionnelle, deux types de réponse ont vu le jour", expliquent ses auteurs. La première : "l’exil dans les pays frontaliers pour y mourir", à savoir la Belgique et la Suisse. Deux pays qui, pour Line Renaud et le député, sont des exemples à suivre, puisque chez nos voisins belges, par exemple, la légalisation en 2002 de l’euthanasie - qui existait déjà de manière illégale - "n’a pas entraîné sa prolifération, mais a permis d’en améliorer le suivi et le contrôle". Deuxième réponse à l'absence de réglementation sur ce sujet, selon la lettre : l'euthanasie clandestine. Cette pratique se chiffrerait, selon les études, entre 2000 et 4000 cas par an en France.