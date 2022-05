Les cartes d'identités et les passeports "expirés depuis moins de cinq ans" acceptés aux examens et dans les auto-écoles

Si l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) va mettre en place de nouvelles mesures pour traiter plus rapidement ces renouvellements d'ici à l'été, la situation se révèle tendue aussi pour les candidats au baccalauréat et autres examens universitaires. Il en va de même pour ceux qui ont prévu de passer le permis de conduire dans les jours et semaines qui viennent.

Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a donc annoncé qu'une tolérance allait être appliquée à l'égard de "ceux qui pourraient subir les conséquences de l'expiration de leurs pièces d'identités". Ainsi, "les cartes nationales d'identité et passeports expirés depuis moins de cinq ans seront valides pour les candidats aux examens prévus au mois de mai et juin et pour les inscriptions au permis de conduire dans les auto-écoles".