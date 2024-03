EXCLUSIF - Violences faites aux femmes : Brigitte Macron et Tiphaine Auzière répondent à TF1info

Tiphaine Auzière et Brigitte Macron ont répondu en exclusivité à notre journaliste Paul Larrouturou dans le cadre de la sortie du livre de l'avocate de 40 ans, "Assises". La Première dame a profité de l'occasion pour évoquer la situation des violences conjugales et des féminicides en France. Un entretien à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

"Je sais qu'on ne doit pas tuer. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre ?". La Première dame, Brigitte Macron, a répondu en exclusivité aux questions de Paul Larrouturou, pour TF1info, dans le cadre d'une interview de sa fille, l'avocate Tiphaine Auzière, qui vient de faire paraître son livre Assises, aux éditions Stock, qui porte sur les violences conjugales.

Dans ce romain, Tiphaine Auzière narre le procès d’une femme, victime de violences, qui tue son compagnon. Un récit qui n'est pas sans rappeler l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme graciée en 2016. "J’avais envie de raconter la justice, de la rendre accessible à tous parce que le droit, ça nous touche tous dans notre vie. C’est Monsieur et Madame tout le monde. J’avais envie que le lecteur se mette à la place des victimes, des accusés", confesse-t-elle, après plusieurs années de réflexion sur l’écriture de ce roman. "Si j’avais été à sa place victime de violences, qu’est-ce que j’aurais fait ? Est-ce que j’aurais fini par le tuer, comme elle ?", s'interroge-t-elle.

Face aux chiffres des violences conjugales – 134 féminicides selon le collectif Nous toutes en 2023, 94 selon le ministère de la Justice – le renforcement de l’arsenal juridique ne doit pas être la seule solution selon Tiphaine Auzière : "il faut traiter le sujet à l’origine, c'est-à-dire : l’éducation. Dernièrement, j’ai beaucoup écouté la chanson Kid d’Eddy de Pretto. Il essaie de déconstruire les stéréotypes".

Brigitte Macron s'invite dans la discussion

Pendant l’interview, une oreille est plus attentive que les autres : celle de sa mère, Brigitte Macron. La Première dame s’impatiente et vient s’installer… Juste à côté de sa fille. "Ah ok… Du coup, Madame Macron, que pensez-vous du livre de votre fille ?", rebondit notre journaliste. L’ancienne professeure de français ne tarit pas d’éloges : "Dans ce livre, c’est à la fois la violence faite aux femmes, aux enfants et le harcèlement. Dans une très grande concision, il y a les grands maux de notre temps".

Interrogé sur les féminicides, l’épouse d'Emmanuel Macron développe. "Quand l’amour finit, le moment de la rupture peut être absolument terrible. Et à ce moment-là, quelle que soit l’éducation, il se passe des phénomènes d’une violence absolument terrible qu’on n’a pas forcément vu venir. Ce qui se passe au dernier moment, quand je regarde les derniers dossiers de féminicides, c’est quand la femme dit qu’elle part, qu’elle est tuée. Et là, comment faire ? Je ne sais pas", résume-t-elle. S’ensuit alors un débat avec sa fille qui pointe à nouveau du doigt l’éducation comme seul remède.

Brigitte Macron comprend-elle les femmes victimes de violences qui tuent leur conjoint ? "Mais bien évidemment que je comprends. La femme dont Tiphaine parle, elle sait que c’est elle ou lui. Comme Jacqueline Sauvage. Je sais qu’on ne doit pas tuer, mais il n’empêche : qu’est-ce qu’elle pouvait faire d’autre ?"

Proche du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, Brigitte Macron croit savoir que le garde des Sceaux a pour objectif l’accélération du temps judiciaire. "On ne peut pas avoir des jugements après deux, trois ans. Ils le savent, ils font tout ce qu’ils peuvent et je pense que c’est là-dessus qu’il faut faire porter beaucoup d’efforts."

L'interview est à retrouver en intégralité dans la vidéo en tête de cet article.