Explosion du coût de la vie étudiante : les chiffres clés de la nouvelle enquête de l'Unef

49,56 euros de plus par mois. C'est ce que représente pour l'année 2023-2024 l'évolution du coût de la vie étudiante, mis en évidence par l'enquête annuelle de l'Union nationale des étudiants de France (Unef), publiée ce lundi. Pour l'année, cela représente un budget supplémentaire nécessaire de 594,76 euros, soit 6,47% de plus par rapport à l'an dernier, et deux points de plus que la hausse subie par la population active française, détaille le syndicat étudiant.

"Jamais, en 19 ans d'enquête de l'Unef, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets", souligne l'Unef qui réalise cette projection, à partir d'une évaluation de la situation financière de plusieurs profils types d'étudiants. Et de poursuivre : "Nous arrivons à un stade de précarité étudiante majeure qui s'installe dans le temps et dont l'évolution d'une année sur l'autre est sans cesse plus importante".