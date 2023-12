Extincteur à domicile : est-ce que la loi exige son installation ?

Au cours de sa vie, un Français sur trois est victime d’un incendie, comme le souligne le site des Sapeurs-pompiers de France. Contrairement aux détecteurs de fumées, les extincteurs n’ont aucun caractère obligatoire dans les habitations. Cependant, leur présence reste fortement conseillée.

Plus de 300 000 cas d’incendie de maisons individuelles sont détectés chaque année en France selon le ministère de l’Intérieur. À eux seuls, les incendies domestiques représentent la cause de 460 décès et 10 000 blessés et brûlés victimes de flammes (chiffres 2021 de l’INPES). Comme le souligne le ministère de la Transition écologique, 80 % des victimes d’incendie meurent intoxiquées par les fumées. Pour ces différentes raisons, les particuliers sont invités à s’équiper d’extincteurs à leur domicile.

Est-ce obligatoire de s’équiper d’un extincteur chez soi ?

Publié au Journal Officiel le 10 janvier 2011, le décret n°2011-36 rend obligatoire le détecteur de fumée. Depuis le 8 mars 2015, l’installation de ce dispositif de sécurité doit être effectuée dans tous les logements. En revanche, aucune obligation légale ne concerne les extincteurs.

Notez que les immeubles d’habitation de plus de 50 mètres doivent obligatoirement posséder des extincteurs positionnés aux sorties de secours et dans la cage d’escalier.

Une présence recommandée dans les habitations

En plus d’un système de détection de fumée, Il vaut mieux installer une sécurité supplémentaire dans son logement afin de prendre en charge les départs de feu. L’extincteur permet d’appréhender les débuts d’incendie et de limiter les dégâts.

Dans un appartement ou une maison, un extincteur à poudre ou à mousse suffit. Conçu pour étouffer les flammes issues de matières en bois, en plastique ou en coton, il permet de venir à bout des incendies domestiques.

Pour les interventions incendies, le délai moyen d’arrivée des pompiers est de 12 minutes 53 secondes selon les statistiques des services d’incendie et de secours. Posséder chez soi un extincteur permet d’agir avant l’intervention des soldats du feu.

Les règles de sécurité à respecter

Disposer d’un extincteur à domicile se révèle une bonne idée, encore faut-il que l’équipement soit utilisé de manière sécurisée. Veillez à ce que votre dispositif bénéficie de la certification NF délivrée par AFNOR Certification. Une fois installé, assurez sa maintenance tous les ans.

Pour faciliter son usage, il est préférable de choisir un modèle adapté à votre morphologie. Placez-le ensuite dans un endroit stratégique et visible afin qu’il reste à portée de main sans gêner les potentielles évacuations. Votre extincteur ne doit pas être posé à même le sol, mais fixé en hauteur. La poignée de portage se situe au moins à 1,20 m du sol. Et si votre logement comporte plusieurs niveaux, prévoyez un exemplaire pour chaque étage.