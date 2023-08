Face au coup de blues des maires, bientôt un coup de pouce pour leur indemnité

"L'indemnité versée aux élus n'est pas suffisante pour un certain nombre de maires qui sont obligés de travailler en parallèle. Rien n'est simple quand on est maire aujourd'hui et il y a une forme de découragement." Ce constat, c'est la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure, qui le réalise. La représentante du gouvernement souhaite ainsi une "évolution" de l'indemnité des maires, qui sera, assure-t-elle, portée "à la hauteur" de leur "engagement". Il s'agit notamment de lutter contre leur "découragement", ajoute-t-elle dans une interview donnée aux journaux du groupe Ebra.

Dominique Faure confirme qu'elle entend mener "un vaste chantier pour améliorer les conditions d'exercice du mandat d'élu local". Pour cela, elle compte travailler en collaboration avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France (AMF). La ministre met sur la table une revalorisation pour les élus des communes de 3.500 à 100.000 habitants. Aujourd'hui, leur indemnité maximale varie de 2.200 euros à 4.400 euros bruts par mois, en fonction de la taille de leur collectivité.