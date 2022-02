Que va changer la loi facilitant l'adoption d'enfants votée par le Parlement ?

Après de très longs mois de débats, l'Assemblée nationale a voté une loi permettant de faciliter les adoptions d'enfants en France, par 96 voix contre 15 et 4 abstentions. Trois mesures majeures voient désormais le jour avec ce texte : l'ouverture de cette procédure aux couples non mariés, l'abaissement de l'âge minimal pour les parents et la facilitation de l'adoption des "Pupilles de l'État".

Députés et sénateurs n'étaient pas parvenus à un accord : la droite dominant la chambre haute considère que le texte va à l'encontre de l'objectif de "donner une famille à un enfant, et non l'inverse".

Premier changement phare, l'adoption plénière sera dorénavant possible pour les couples pacsés ou concubins. Une réforme qui doit mettre fin aux "discriminations relatives aux règles d'union ou à l'homoparentalité", selon la députée LREM Coralie Dubost. En effet, pour les couples homosexuels, seul l'un des deux membres pouvait adopter l'enfant.

En outre, le texte législatif abaisse l'âge minimal requis pour les adoptants. Celui-ci passe de 28 à 26 ans. Dans le même temps, une vie commune d'un an sera nécessaire pour lancer une procédure d'adoption, contre deux jusqu'à aujourd'hui.