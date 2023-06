Facturation illicite, clauses abusives... dans les résidences seniors, un nombre alarmant d'infractions

C'est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui était à la manœuvre. En tout, cette branche du ministère de l'Économie a inspecté 256 de ces établissements, présentés comme des alternatives au domicile privé pour les retraités autonomes en quête d'un espace sécurisé et associé aux services nécessaires. Au bout d'un an, elle a émis 71 avertissements, 32 injonctions de mise en conformité et un procès-verbal pénal, selon les chiffres publiés par le JDD.

Les motifs de ces signalements sont multiples. Mais dans la majorité des cas, les enquêteurs ont considéré que les résidences ou directions d'établissements n'informaient pas correctement les consommateurs sur la nature des prestations proposées ou leur qualité. L'hebdomadaire cite ainsi l'exemple de sites Internet de structures qui présentent un établissement médicalisé sans que cela soit le cas. Une publicité mensongère qui se transforme en "facturation illicite", lorsqu'elle se retrouve dans le loyer des résidents.

D'ailleurs, c'est aussi au niveau du prix que la DGCCRF a repéré des problèmes d'information, de transparence et de loyauté. Plus grave encore, des agents ont relevé l'existence de certaines anomalies dans les contrats allant jusqu'à la clause illicite, comme la facturation de frais pour l'utilisation de chèque emploi service universel ou la possibilité de modifier unilatéralement les prix des prestations. Quant au procès-verbal émis par la DGCCRF, il appartient désormais à la justice de se pencher sur le dossier.