Faire stériliser mon chien : bonne ou mauvaise idée ?

La première raison d'une stérilisation ou castration est la garantie qu'il n'y aura pas de reproduction non désirée.

Si vous avez une femelle, plus de risque de vous retrouver avec une portée sur les bras et d'avoir à chercher des familles d'adoption pour tous les chiots (4 à 10, parfois plus) ! De plus, la stérilisation élimine les désagréments des chaleurs, le changement de comportement et la fugue éventuelle de la chienne.

Chez le mâle, le comportement change à la maturité sexuelle sous l'effet des hormones. Il peut devenir agressif, bagarreur avec ses congénères et fugueur. Vous risquez alors des conflits avec le voisinage ou la perte de votre compagnon. Il y a aussi le très désagréable marquage urinaire de son territoire et l'hypersexualité (chevauchement intempestif d'un animal, d'un humain ou d'un objet). En outre, même le plus obéissant des chiens n'en fera qu'à sa tête s'il détecte la présence d'une femelle en chaleur ! Une fois castré, ces problèmes disparaissent.