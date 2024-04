Faites de votre jardin un paradis pour le hérisson, il vous le rendra bien !

Pourvu de piquants caractéristiques, le hérisson est un animal discret et très utile. Les nuisibles de jardin (escargots, limaces…) constituent ses repas favoris. Favoriser sa présence dans le jardin participe donc à sa protection et au maintien de l'écosystème.

Dans l'ensemble, le hérisson bénéficie d'une image positive. Il fascine les jeunes enfants, amuse les grands et sait se faire apprécier des jardiniers. Si vous en croisez un dans votre jardin, observez-le, aidez-le à s'installer et préservez-le, car il possède de multiples qualités, bien utiles pour votre espace extérieur !

Le hérisson : un animal discret

Appartenant à la famille des érinacés, le hérisson commun vit en Europe continentale et au Royaume-Uni. D'autres espèces peuplent le monde et le terme "hérisson" est devenu générique, représentant plusieurs mammifères sauvages dotés de piquants. En France, l'Erinaceus europaeus est un petit animal semi-nocturne qui mesure tout au plus 30 cm de long pour un poids maximal de 1,8 kg. On l'observe dès la tombée de la nuit, lorsqu'il sort discrètement de sa cachette pour se nourrir ou trouver un partenaire et se déplace sur son vaste territoire (entre trois et dix hectares). Le hérisson se montre d'avril à octobre et hiberne le reste de l'année, bien au chaud dans son nid dissimulé sous une haie, un talus, un arbre ou un bâtiment.

Pourquoi le hérisson est-il si utile ?

Le hérisson raffole des nuisibles du jardin. Escargots, limaces, chenilles, larves et insectes phytophages constituent des mets de choix qu'il s'emploie à dévorer chaque nuit dans votre potager ou vos massifs de fleurs. Ainsi, il préserve vos cultures des parasites et réduit les besoins en intrants phytosanitaires comme les pesticides et répulsifs nocifs pour l'environnement. De plus, il remue et aère la terre en fouissant à la recherche de vers de terre, son autre péché mignon gustatif.

Ainsi, avoir un ou plusieurs hérissons dans le jardin est un signe de bon augure, car il en prendra soin nuit après nuit, tant qu'il s'y sent en sécurité et qu'il est à l'abri des nombreuses menaces qui le guettent.

Est-ce que le hérisson va disparaître ?

Connu pour ses bienfaits jardiniers, le hérisson européen commun est une espèce protégée depuis 1981 par le Code de l'environnement. Pourtant, il est à la merci de nos animaux de compagnie (chiens et chats domestiques n'hésitent pas à le chasser), de ceux qui ignorent ses bonnes actions dans les espaces verts, des véhicules qui l'écrasent sur la route, des pesticides qui l'intoxiquent et détruisent sa nourriture principale, des piscines dans lesquelles il se noie, des tondeuses à gazon et autres outils tranchants…

Ainsi, d'après les observations de Patrick et Anne Fingar, amoureux picards de la petite boule piquante, la population a été divisée par 30 depuis les années 1950, menacée d'extinction à très brève échéance. Depuis 1998, leur association, le Sanctuaire du Hérisson, accueille et soigne ces petites bêtes de la Somme. Elle a d'ailleurs lancé une pétition pour alerter les pouvoirs publics sur leur situation critique en France. Leur but : recenser les individus, estimer plus précisément les dégâts de leur disparition dans l'écosystème, proposer des solutions de remédiation afin de préserver durablement l'animal. D'autres initiatives en faveur du hérisson fleurissent partout dans l'Hexagone, comme l'Opération Hérisson de l'association France Nature Environnement.

Comment protéger le hérisson dans notre jardin ?

Outre une participation bienvenue aux actions de recensement du hérisson dans votre département, vous pouvez aider le petit animal à survivre dans votre jardin. Pour cela, vous pouvez conserver ou aménager de petits abris en plantant une haie, en laissant un accès protégé sous la terrasse ou la maison, en créant de petits passages sous la clôture… Il pourra ainsi circuler plus librement et se cacher pour dormir et hiberner en toute sécurité. Vous pouvez aussi mettre de l'eau à sa disposition et des croquettes pour chat dont il raffole. De plus, il est essentiel de préserver son environnement naturel en laissant pousser l'herbe et les haies afin d'attirer les insectes, de bannir les produits phytosanitaires toxiques et d'être très attentif lorsque vous utilisez votre tondeuse à gazon. Et si vous trouvez un hérisson blessé ou en état de faiblesse, contactez vite un vétérinaire !