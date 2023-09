PODCAST - Fanny Roussey : pour l’urgence climatique, "n’attendons pas le vote de lois pour agir"

Concilier la préservation du vivant et le développement économique, identifier des initiatives qui favorisent la justice sociale et la transition écologique. Fanny Roussey, Directrice exécutive de Convergences, plateforme de réflexion et de mobilisation pour les objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle globale, s’y atèle depuis 8 ans. Objectif, mettre en relation les acteurs privés et publics, ONG et grandes entreprises, citoyens et institutions en leur donnant trois défis : zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté.

La militante a conscience des nombreux obstacles mis sur sa route par les acteurs en question. Elle assure néanmoins qu’il ne s’agit pas de doux rêves : "Nous avons suffisamment de ressources économiques pour sortir les 40 % de la population qui sont dans l'extrême pauvreté. Il faut orienter l'économie de manière différente pour mieux répartir les richesses." Optimiste, elle cite les politiques d’aide publique au développement ou du cadre de soutien à l'économie sociale et solidaire menées par la France.

Juriste de formation, spécialiste du droit environnemental et humanitaire, la Franco-Camerounaise ambitionne de travailler pour un groupe qui lui ressemble. Fanny Roussey juge fondamental de s’engager dans des missions dans lesquelles elle se reconnaît : "Je partage le sentiment d'urgence, de stress et d'angoisse que porte ce collectif. Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion : l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas promouvoir un développement économique sans tenir compte des conséquences sur les ressources planétaires" explique-t-elle à Christelle Chiroux dans le podcast Expertes à la Une à écouter en début de cet article.