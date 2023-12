Faut-il changer l'alimentation du chien en hiver ?

En hiver, les animaux brûlent davantage de calories pour maintenir leur température corporelle et leur vitalité. On est donc tenté d'augmenter les apports journaliers de notre toutou pendant la basse saison. Pourtant, ce n'est pas pertinent pour tous les chiens en fonction de leur mode de vie.

De nombreux animaux augmentent leur masse graisseuse à l'approche de l'hiver pour lutter contre les basses températures, humains compris. Nous pensons donc aussi à suralimenter légèrement notre compagnon à quatre pattes afin de l'aider à mieux supporter le froid, mais est-ce vraiment utile ? Faisons le point.

Faut-il donner plus de nourriture au chien en hiver ?

Cela dépend du mode de vie de votre animal de compagnie. Si le chien vit essentiellement à l'extérieur, il aura besoin de plus de calories journalières pour compenser sa consommation thermorégulatrice. Ce sera également le cas des chiens très dynamiques qui vont promener longuement tous les jours, qui travaillent (chiens de berger, chiens renifleurs, chiens secouristes…) ou qui ont une activité sportive intense en hiver.

En revanche, si votre chien passe le plus clair de son temps bien au chaud dans son panier et ne sort que quelques minutes par jour pour faire ses besoins, une augmentation de la ration alimentaire est tout à fait superflue. Elle favoriserait l'embonpoint de l'animal, surtout chez les races qui ont tendance à s'empâter facilement (Labrador, Golden Retriever, Beagle, Épagneul breton…). Pour les chiens pantouflards, on peut même réduire légèrement le contenu de la gamelle (- 10 % environ).

Comment augmenter l'apport calorique de mon chien en hiver ?

Si votre chien a vraiment besoin de davantage de calories en hiver, il ne s'agit pas de doubler sa ration de nourriture, car même le plus sportif des animaux grossirait rapidement. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire afin de maintenir une alimentation saine et équilibrée ! Sur les sites des cabinets vétérinaires, une moyenne se dessine : une augmentation de 10 à 20 % suffirait largement à répondre à ses besoins saisonniers. Vous pourrez l'ajuster au fil des semaines en surveillant de près le poids et l'apparence de votre animal. Il est également recommandé d'améliorer la qualité nutritive des repas du chien en favorisant une nourriture plus riche en protéines animales (au moins 30 %) et en graisses (25 % maximum).

Dans tous les cas, n'oubliez pas de bien hydrater votre toutou pendant l'hiver ! L'activité physique et le cocooning devant le chauffage qui assèche l'atmosphère de la maison ont tendance à déshydrater nos organismes humains et canins. Une gamelle d'eau claire pleine en permanence s'impose donc autant en hiver qu'en été.