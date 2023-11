Faut-il couper les griffes du chien ?

Comme nos ongles humains, les griffes du chien poussent sans arrêt tout au long de sa vie. Elles lui permettent de creuser le sol et de se déplacer en gardant un bon équilibre. Les griffes s'usent naturellement chez les animaux actifs, mais une manucure régulière reste indispensable.

Un "tic-tic-tic" se fait entendre à chaque pas ? Votre toutou se déplace avec difficulté en boitillant légèrement ? Ses griffes sont probablement trop longues et ont besoin d'une coupe. Voici des conseils pour réussir la manucure de votre chien comme un pro !

Quand couper les griffes de mon chien ?

En règle générale, les griffes qui touchent le sol doivent être coupées, surtout si elles font du bruit. Lorsque les chiens vivent dans le jardin, travaillent (chiens de chasse ou de troupeau) ou sortent tous les jours faire de longues promenades, leurs griffes s'usent simplement par contact avec le sol. En revanche, les animaux d'intérieur qui sortent peu ne profitent pas de cette usure naturelle. Il faut donc s'en occuper tous les deux mois environ ou confier la manucure à un spécialiste vétérinaire ou un toiletteur canin.

Éviter les infections

Le chien n’est jamais éloigné de l’humain. Si nous ne nous coupons pas les ongles régulièrement, ils deviennent handicapants et gênent nos mouvements, notre préhension. En outre, la longueur les rend plus sensibles aux cassures et lorsqu'un ongle casse sur sa partie vivante (la pulpe du doigt ou de l'orteil protégée par l'ongle), la probabilité d'une infection bactérienne et d'un abcès est forte. Il y a aussi le risque de se blesser soi-même en se grattant, de blesser un tiers sans le vouloir ou d'endommager un objet. C'est exactement la même chose pour le chien ! Et n'oublions pas que nos animaux de compagnie ont besoin de leurs quatre pattes dans tous leurs déplacements, donc ils sont d'autant plus exposés aux problèmes de griffes.

Limer les griffes est une finition de manucure indispensable, car, toujours comme nos ongles, une griffe coupée nette reste tranchante, avec des risques d'abîmer les textiles, le mobilier ou même la peau.

Une coupe dans la fermeté ou la douceur ?

Plus l'animal est habitué tôt à la manucure, mieux c'est alors, si vous avez un chien d'intérieur, commencez dès son plus jeune âge ! Pour la première fois, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Il pourra vous montrer comment procéder afin de ne pas blesser votre toutou et vous indiquer le matériel adapté : un coupe-griffe spécial pour chien.

Commencez par apaiser le chien en lui parlant calmement, en le caressant, voire en lui donnant une friandise. Ensuite, immobilisez-le fermement sur une table, vos genoux ou au sol en fonction de son gabarit, puis attrapez la patte et faites sortir la griffe de la phalange en exerçant une légère pression. Maintenez-la entre le pouce et l'index et coupez à environ un demi-millimètre sous la matrice, puis reproduisez les gestes pour chaque griffe sans oublier les ergots, avant de terminer par un limage. Enfin, pensez à féliciter votre chien pour sa patience et son bon comportement !

La matrice est la partie vivante de la griffe. Sensible, elle contient de nombreux nerfs et vaisseaux sanguins qu'il ne faut pas toucher. Si votre chien a des griffes claires, la limite est bien visible. Lorsqu'elles sont noires, il faut mieux se contenter d'épointer de quelques millimètres et de manucurer souvent.