Faut-il des autorisations particulières pour construire ma maison en bois ?

Les maisons en bois ont de plus en plus la cote et fleurissent un peu partout en France. Plus écologiques et particulièrement esthétiques, elles sont toutefois soumises à une réglementation. On vous explique toutes les règles à connaître avant de se lancer dans ce type de chantier.

Écologique, esthétique, durable, chaleureux... Le bois possède de nombreux avantages pour nous séduire. Pas étonnant que certains particuliers optent pour ce matériau pour construire leur maison. Cependant, comme n'importe quelle construction, ces maisons sont soumises à une réglementation très stricte pour des raisons de sécurité évidentes.

Quelles autorisations demandées ?

Comme toute construction, une autorisation est nécessaire. Le type d'autorisation dépend de la surface de plancher. Si elle est inférieure ou égale à 20 m², il faudrait déposer une déclaration préalable de travaux. En revanche, si la surface de plancher est supérieure à 20 m², un permis de construire est obligatoire. Il est tout à fait possible de construire sa maison seul, en "autoconstruction", toutefois, la loi oblige le recours à un architecte lorsque la surface de plancher de la maison dépasse 150 m². Il est aussi recommandé de demander un certificat d'urbanisme auprès de la mairie. Ce document permet d'avoir les informations sur la faisabilité d'un projet et indique sur le terrain est situé sur une zone à risque (inondation...).

Où peut-on construire sa maison en bois ?

Il est possible de construire une maison en bois partout sur le territoire. Néanmoins, il faut savoir que la bâtisse doit être en conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) et toutes les règles locales d'urbanisme (comme les plans d'occupation des sols ou encore les règles sur la hauteur de la construction, etc...). Par ailleurs, la construction en bois ne doit pas porter atteinte aux paysages. En résumé, un permis de construire ne peut pas être refusé parce que la maison est construite en bois, mais il peut être refusé si la maison ne correspond pas aux normes, notamment sur l'aspect extérieur de la construction.

Quelles sont les assurances obligatoires ?

Construire une habitation comporte des risques, peu importe les matériaux utilisés. Il est donc nécessaire de souscrire à des assurances pour se prémunir d'éventuels dommages. L'assurance dommages-ouvrages concerne tout type de construction et elle est obligatoire pour tout chantier. Elle protège le propriétaire de la maison dès la réception des travaux et pour une période de dix ans. Toutefois, les assurances peuvent refuser cette protection quand les propriétaires optent pour l'autoconstruction. L'assurance tous risques chantiers, elle, n'est pas obligatoire, en revanche elle vous protège des dommages et des accidents qui peuvent survenir pendant la durée des travaux. C'est un moyen de compléter l'assurance-dommage.

Quelles sont les autres règles à respecter ?

Les maisons en bois sont soumises aux mêmes réglementations qu'une maison plus classique. Parmi les normes à respecter, la réglementation thermique 2012 permet de limiter la consommation en énergie, alors que la réglementation sismique prévient les risques de tremblement de terre. Enfin, les normes dites DTU (documents techniques utiles) correspondent à des règles techniques spécifiques. Face à la difficulté du chantier, il est recommandé de faire appel à un architecte pour s'assurer que la construction soit conforme et sans risque.