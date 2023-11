Faut-il habiller son chien pour sortir en hiver ?

Certaines races de chiens sont parfaitement adaptées aux basses températures hivernales. D'autres supportent mal le froid en raison de leur pelage fin ou dépourvu de sous-poil. Habiller votre chien pour l'hiver est donc judicieux si vous tenez compte de ses besoins.

Votre chien rechigne à sortir se promener et tremble comme une feuille à la moindre bourrasque ? S'il n'a pas de fourrure protectrice, le froid rend la balade inconfortable, voire douloureuse. La solution serait de l'habiller avec un manteau et des bottines, mais cela conviendra-t-il vraiment à votre toutou ? Faisons le point.

Quelles races canines habiller pour sortir l'hiver ?

Alors que les Saint-Bernard, Border Collies, Bergers allemands, Huskys et autres chiens polaires ont un épais sous-poil qui agit comme une vraie couche d'isolation thermique, d'autres n'ont pas été équipés par la nature pour supporter le froid. C'est le cas de nombreux petits chiens comme le Chihuahua, le Yorkshire, le Teckel, le Caniche Toy ou le Pinscher nain. Non seulement ils n'ont pas de sous-poil, mais leur taille ne leur permet pas non plus de stocker la graisse et les calories à brûler pour produire de la chaleur. Quelques minutes de promenade par temps froid suffisent à les congeler jusqu'aux os et à les exposer aux virus de l'hiver. Les habiller est donc indispensable si on veut les sortir pour une balade plus longue.

Toutes les races de Lévrier sont aussi très sensibles au froid en raison de leur morphologie presque exempte de graisse protectrice. Et malgré ce qu'on pourrait croire, le Boxer, le Doberman et le Dalmatien sont également de grands frileux qu'il faut protéger du froid et de l'humidité à chaque sortie, car leur poil est fin et court.

Habiller son chien selon sa morphologie

Les Lévriers, le Boxer, le Doberman et le Dalmatien peuvent porter un épais manteau ou plusieurs couches fines dont le mille-feuille offre une bonne protection thermique. Grâce à leurs grandes pattes, leurs mouvements ne seront pas entravés par le vêtement. Ils pourront donc profiter de sa chaleur pendant de longues promenades.

En revanche, on privilégie les manteaux imperméables, légers et fins sur les petits chiens, en choisissant un modèle enveloppant qui couvre bien le ventre. Aujourd'hui, les fabricants proposent des vêtements thermiques pour chiens faits avec des matières chaudes, mais légères (polaire…).

Si le sol est enneigé, verglacé ou simplement très froid, on peut ajouter des bottines afin de protéger les coussinets très sensibles.

Le style, ça compte ?

Le chien n'a aucune notion d'esthétique ni d'harmonie des couleurs. Il se moque donc éperdument du style de son manteau. Le seul point appréciable à ses yeux sera de porter un vêtement qui ne le gêne pas trop et qui lui procure une protection efficace. Alors, à vous de choisir le coloris et les motifs, raccords ou non avec votre propre tenue, tant que c'est un modèle chaud et confortable !