Faut-il prendre le ronflement du chien au sérieux ?

La respiration peut devenir un ronflement bruyant chez le chien comme chez tous les animaux. Cependant, ce phénomène naturel et souvent bénin a parfois une cause pathologique. En cas de doute, il vaut mieux consulter un vétérinaire.

Votre chien émet des ronflements sonores lorsqu'il dort ou respire bruyamment pendant ses temps d'éveil ? Pas de panique ! De nombreuses causes sans conséquences peuvent expliquer le ronflement. Certaines seulement méritent une consultation vétérinaire.

Les causes bénignes du ronflement chez le chien

En gênant la respiration pendant le sommeil, une simple position du corps peut expliquer le ronflement du chien. Il n'est pas rare que nos toutous adoptent des positions improbables pour dormir, avec des torsions de la colonne vertébrale à faire pâlir d'envie un maître yogi. Le ronflement cesse alors naturellement dès que le chien bouge dans son panier.

Le surpoids (ou l'obésité) altère également le bon fonctionnement des voies respiratoires et provoque le ronflement. La masse adipeuse les écrase et réduit la circulation de l'air, rendant inévitablement la respiration plus difficile et plus bruyante.

Enfin, les chiens âgés sont plus sujets au ronflement que les jeunes. Le vieillissement tissulaire gêne la respiration, surtout s'il se cumule avec l'embonpoint.

Les causes de ronflement à traiter chez le chien

Si votre chien respire très bruyamment et ronfle la nuit alors qu'il n'est ni gros ni âgé, il peut souffrir d'une infection des voies respiratoires. La rhinite (un simple rhume) est la plus courante et la plus bénigne, à condition de ne pas s'aggraver. Il suffit de garder votre chien au chaud et de bien l'hydrater. Les symptômes, dont le ronflement et la respiration difficile, disparaissent en quelques jours. L'infection peut aussi être bactérienne et nécessiter un traitement antibiotique adapté après diagnostic. La trachéite (symptôme commun de la toux du chenil) empêche également le chien de respirer correctement, tout comme l'obstruction des voies nasales par un objet (brin d'herbe, épillet, gravier…), à faire retirer par le vétérinaire.

Par ailleurs, votre animal peut souffrir de polypes ou d'une tumeur nasale. Le vétérinaire procède au diagnostic par imagerie médicale et analyses sanguines, avec une ablation si elle est possible.

Pourquoi les races brachycéphales ronflent-elles ?

Les chiens à face épatée (Carlin, Cavalier King Charles, Bouledogue, Pékinois, Chow-Chow…) respirent avec difficulté et sont sujets au ronflement. Les modifications génétiques réalisées pour obtenir leur aspect écrasé (grosse tête et nez court) augmentent la quantité de tissus mous par rapport aux tissus osseux. Par leur surreprésentation, ils forment des plis et empêchent le bon fonctionnement des voies respiratoires. Si le ronflement durant le sommeil est inévitable chez ces races brachycéphales, la respiration bruyante éveillée mérite une consultation vétérinaire, car elle peut révéler un problème de santé sous-jacent. De plus, une intervention chirurgicale permet parfois d'améliorer la respiration de l'animal et donc ses conditions de vie générales.