Les orchidées sont des plantes élégantes et délicates qui embellissent un intérieur. Les entretenir n'est pas très compliqué, mais certaines singularités peuvent interroger. Parmi les inquiétudes, il y a les racines qui semblent s'échapper du pot.

Il n'existe pas une espèce, mais des espèces d'orchidées et parmi les plus fréquentes que l'on trouve dans nos maisons, il y a les épiphytes. Ce sont des orchidées qui, dans la nature, poussent en s'accrochant sur d'autres plantes. Ainsi, leurs racines sont exposées à l'air et à la lumière, mais pour pouvoir se nourrir, elles se développent et s'accrochent à l'écorce des arbres pour absorber l'humidité. Les Orchidées Phalaenopsis sont épiphytes et reproduisent leur comportement naturel, c'est la raison pour laquelle les racines sortent de leur pot. Cependant, il existe d'autres raisons.

Que faire si les racines sortent du pot ?

Rien ! En effet, si les racines aériennes de l'orchidée sortent, c'est normal et c'est le signe qu'elles cherchent l'humidité ambiante pour se nourrir. Cette plante adore l'humidité et elle tente toujours de la capter. Il ne faut pas essayer de les couper ou de même essayer de les enterrer. Les racines risqueraient de pourrir et la plante... de mourir. D'ailleurs, pour connaître l'état de votre plante, n'hésitez pas à observer la couleur des racines. Si elles sont blanches ou vertes, cela signifie que l'orchidée est en pleine forme.

Quand faut-il rempoter une orchidée ?

Une orchidée en bonne santé doit avoir des racines fermes et charnues. Si elles sont molles, c'est qu'elles sont déshydratées. Et si elles sont de couleur marron ou grise, c'est le signe d'une plante en mauvaise santé et que ses racines sont pourries. Dans ce cas, il faudra les couper avec des ciseaux stériles afin de ne garder que des racines saines. Si les pots de votre orchidée sont remplis de racines et qu'elles sortent par en dessous ou tirent sur le pot, il faudra passer par la case rempotage. Le pot est trop petit pour votre plante et il faut installer l'orchidée dans un pot plus grand. Pour cela, il faut commencer par enlever tout le terreau, libérer les racines, supprimer les racines trop vieilles qui affaiblissent l'orchidée, puis placer la plante dans un nouveau substrat. L'idéal est de choisir un pot transparent afin de pouvoir surveiller la santé de la plante, mais aussi pour permettre aux racines de mieux capter la lumière. Si votre orchidée est en pleine forme, pas besoin de rempoter dans l'immédiat. En revanche, il faut le faire tous les deux ans.