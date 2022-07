Faut-il vraiment s'inquiéter pour l'état de la tour Eiffel ?

Et de préciser à l'AFP que la tour "va continuer à tenir debout avec ce fer impeccable" et "n'a jamais été aussi préservée que maintenant", avec une 20e campagne de peinture. "Pour la première fois de son histoire, on a décapé la tour, c'est-à-dire qu'on a retiré l'intégralité des couches de peinture" sur l'arc sud situé au-dessus du Champ-de-Mars, et "on a découvert que le fer puddlé était impeccable alors qu'on était dans la partie la plus abîmée" par la rouille, poursuit Patrick Branco Ruivo.