Faux sang, seringues... À Paris, l'extrême droite s'en prend à une salle de consommation de drogue

"Je condamne fermement ces violences. Nous ne céderons rien face à ces tentatives d’intimidation et ces menaces fascistes", a lancé en réaction la maire d'arrondissement Alexandra Cordebard. Elle en a profité pour témoigner son "plein soutien" aux équipes de l'association Gaïa, dont elle a salué "l’indispensable travail auprès des usagers de drogue".

Tonalité similaire dans l'entourage d'Anne Hidalgo : si la maire de Paris estime qu'il s'agit d'un acte "inacceptable", son adjoint David Belliard a renchéri en postant le message suivant : "L'extrême droite est violente, et s'attaque toujours aux plus faibles, aux malades et aux plus vulnérables. Toute cette mouvance proche de Génération identitaire est un danger pour la République : ces groupes doivent être dissous", assure-t-il. Pour le député PS Jérôme Guedj, enfin, "la multiplication des agressions par la mouvance identitaire, à Paris, Lyon ou ailleurs, devrait être un sujet de préoccupation majeure".

Si elles font régulièrement l'objet de critiques et peuvent susciter des crispations dans les villes et quartiers où elles sont implantées, ces salles de consommation à moindre risque sont globalement plébiscitées par les acteurs du monde médico-social. Une étude réalisée par l'Inserm, cherchant à évaluer l'impact des structures expérimentales déployées à Paris et Strasbourg, a d'ailleurs montré des résultats encourageants. Elle "conclut à des effets positifs en termes de santé publique", note entre autres l'institution, qui a publié un rapport très dense de près de 350 pages en 2021.